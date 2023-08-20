Более 60 человек утонуло в Нижегородской области летом 2023 года Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

ГУ МЧС России по Нижегородской области предоставило статистику происшествий на воде за время купального сезона 2023 года.

Согласно информации, в регионе к эксплуатацию был официально допущен 41 пляж. Отмечается, что на оборудованных пляжах никто не утонул.

Всего с 1 июня по 31 августа на нижегородских водоемах было зарегистрировано 74 происшествия, в котором погибло 63 человека, в том числе 8 детей, 35 человек, в том числе 8 детей) были спасены.

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом количество происшествий на воде снизило на 11%, а число утонувших - на 13%. При этом число спасенных выросло более чем в 2 раза. Так, в 2022 году в период купального сезона было спасено 15 человек.

Большего всего утонувших летом 2023 года было зарегистрировано в Нижнем Новгороде - 18 человек, из них трое детей. Далее идут Володарский район, г.о.г Выкса и Городец - по 4 человека.

В тридцати районах Нижегородской области летом 2023 года случаев гибели на воде зарегистрировано не было.

Ранее сообщалось, что возбудителя кишечной инфекции выявили в Мещерском озере Нижнего Новгорода.