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Возбудителя кишечной инфекции выявили в Мещерском озере Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, ведомство провело 1600 исследований проб воды, взятых в нижегородских водоемах.
По данным на 31 августа, нормативам по микробиологическим показателям не соответствует вода в шести водоемах Нижнего Новгорода.
Так, в Канавинском районе не рекомендуется купаться на обоих пляжах Сортировочного озера, на озере Больничном и Мещерском озере, где был выявлен возбудитель кишечной инфекции
В Сормовском районе нормам не соответствовали пробы воды, взятые в озерах Пестичное, Лунское и Светлоярское (пляжи на улицах Мокроусова и Гаугеля).
Также нормативам не соответствуют пробы воды, взятые на реке Волга в Лысково и реке Белая в Городце.
В Роспотребнадзоре напомнили, что при купании не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуется следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение.
Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой - это снизит риск заражения.
Напомним, всего 20 пляжей и зон отдыха доступны для отдыха в Нижнем Новгороде. Официально купальный сезон завершился 31 августа.
Ранее сообщалось, что тринадцать человек спасено на пляжах Нижнего Новгорода с начала лета.
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