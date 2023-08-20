Возбудителя кишечной инфекции выявили в Мещерском озере Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Возбудителя кишечной инфекции выявили в Мещерском озере Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, ведомство провело 1600 исследований проб воды, взятых в нижегородских водоемах.

По данным на 31 августа, нормативам по микробиологическим показателям не соответствует вода в шести водоемах Нижнего Новгорода.

Так, в Канавинском районе не рекомендуется купаться на обоих пляжах Сортировочного озера, на озере Больничном и Мещерском озере, где был выявлен возбудитель кишечной инфекции

В Сормовском районе нормам не соответствовали пробы воды, взятые в озерах Пестичное, Лунское и Светлоярское (пляжи на улицах Мокроусова и Гаугеля).

Также нормативам не соответствуют пробы воды, взятые на реке Волга в Лысково и реке Белая в Городце.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при купании не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуется следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой - это снизит риск заражения.

Напомним, всего 20 пляжей и зон отдыха доступны для отдыха в Нижнем Новгороде. Официально купальный сезон завершился 31 августа.

Ранее сообщалось, что тринадцать человек спасено на пляжах Нижнего Новгорода с начала лета.