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Два человека погибли при столкновении автомобиля с автобусом в Дзержинске. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, 3 сентября в 22:00 на 4+580 км дороги Бабинское кольцо 40-летний водитель Nissan, не имевший прав на управление автомобилем, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЛИАЗ 529365.
В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и 49-летняя пассажирка Nissan.
Также различные травмы получили еще два пассажира легковушки - 30-летняя женщина и 40-летний мужчина.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 62 место в рейтинге по аварийности на дорогах.
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