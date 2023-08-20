Два человека погибли при столкновении автомобиля с автобусом в Дзержинске Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Два человека погибли при столкновении автомобиля с автобусом в Дзержинске. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 3 сентября в 22:00 на 4+580 км дороги Бабинское кольцо 40-летний водитель Nissan, не имевший прав на управление автомобилем, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЛИАЗ 529365.

В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и 49-летняя пассажирка Nissan.

Также различные травмы получили еще два пассажира легковушки - 30-летняя женщина и 40-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 62 место в рейтинге по аварийности на дорогах.