Нижегородская область заняла 62 место в рейтинге по аварийности на дорогах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область заняла 62 место в рейтинге регионов России по аварийности на дорогах, составленного РИА Новости.

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывались ДТП с пострадавшими, зарегистрированные в период с январе по июнь 2023 года.

Так, в Нижегородской области было зарегистрировано 119,9 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей, что на 2,4% больше показателей первого полугодия 2022 года.

В этих дорожно-транспортных происшествиях пострадало 83,2 человека на 100 тысяч жителей.

Первое место в рейтинге заняла Чеченская республика, где на 100 тысяч автомобилей было зарегистрировано 13,8 ДТП, что на 5,1% меньше показателей прошлого года.

На последней строчке расположилась республика Тыва с 315,6 ДТП на 100 тысяч автомобилей (+30,9% к показателям 2022 года).

Отметим, что при составлении рейтинга не учитывались данные из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что более 130 человек погибли в ДТП в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года.

Также напомним, что количество ДТП с участием пьяных водителей в Нижегородской области снизилось на 1,4%.