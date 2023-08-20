Больше всего безбилетников выявляют в пяти автобусах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала, на каких маршрутах нижегородские контролеры в августе выявляли безбилетников.

Так, меньше всего "зайцев" было обнаружено среди пассажиров троллейбусов №9, 17 и 31, трамваев № 2, 3 и 8, а также автобусов А-51, А-69, А-37, А-39 и А-41.

Больше всего безбилетников в последний месяц лета выявили в автобусах А-3, А-57, А-95, А-48 и А-85.

Ранее сообщалось, что поездка в нижегородском общественном транспорте по карте "Мир" станет дешевле.