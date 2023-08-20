Больше всего безбилетников выявляют в пяти автобусах Нижнего Новгорода

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Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала, на каких маршрутах нижегородские контролеры в августе выявляли безбилетников.
Так, меньше всего "зайцев" было обнаружено среди пассажиров троллейбусов №9, 17 и 31, трамваев № 2, 3 и 8, а также автобусов А-51, А-69, А-37, А-39 и А-41.
Больше всего безбилетников в последний месяц лета выявили в автобусах А-3, А-57, А-95, А-48 и А-85.
Ранее сообщалось, что поездка в нижегородском общественном транспорте по карте "Мир" станет дешевле.
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