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Общество

Больше всего безбилетников выявляют в пяти автобусах Нижнего Новгорода

04 сентября 2023 12:37  [196] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала, на каких маршрутах нижегородские контролеры в августе выявляли безбилетников.

Так, меньше всего "зайцев" было обнаружено среди пассажиров троллейбусов №9, 17 и 31, трамваев № 2, 3 и 8, а также автобусов А-51, А-69, А-37, А-39 и А-41.

Больше всего безбилетников в последний месяц лета выявили в автобусах А-3, А-57, А-95, А-48 и А-85.

Ранее сообщалось, что поездка в нижегородском общественном транспорте по карте "Мир" станет дешевле.

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Теги:
Общественный транспорт
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