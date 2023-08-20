Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов оценил ход избирательной кампании - 2023 Политика

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов оценил ход избирательной кампании-2023.

Евгений Семенов отметил, что, по мнению экспертов ФоРГО, ключевым отличием этой кампании от кампаний 2010-2020-х гг. является радикальная смена повестки, связанная с проведением специальной военной операции. Специфика выборов в 2023 года определяется "новой нормальностью", и это - следствие адаптации избирателей к текущей реальности, а также результат успешной работы властей по сохранению стабильности (отсутствие "шоковых" сценариев, индексация социальных выплат, сохранение объемов государственных инвестиций в крупные инфраструктурные проекты).

"Идеологически "новая нормальность" цементируется консолидацией общества вокруг целей и задач СВО на фоне тотального внешнего давления на Россию. В этих условиях электоральное поведение основных социальных групп становится более консервативным и лоялистским, обеспечивая преимущество власти и ее кандидатов, поскольку в их поддержке избиратели видят залог сохранения стабильности, а также считают, что власть способна наилучшим образом справиться с преодолением проблем и решением всех задач текущего периода.

Наблюдая за ходом кампаний по выборам губернаторов, политологи отметили, что практически все они проходят в технократическом стиле: действующие губернаторы, как правило, занимаются текущей работой, не отвлекаются на какие-то специальные предвыборные мероприятия, что соответствует запросам и ожиданиям граждан, считают аналитики ФоРГО.

Ключевым ходом избирательной кампании Глеба Никитина стала работа со Стратегией развития Нижегородской области. Апгрейд Стратегии позволил отработать тему развития региона, используя метод сбора наказов избирателей на 13 отраслевых и 58 территориальных целевых аудиториях. Избирательную кампанию Глеба Никитина эксперты ФоРГО размещают в одной линейке с кампаниями мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева и считают, что все три кандидата имеют хорошие шансы улучшить свой предыдущий результат", – отметил Евгений Семенов.