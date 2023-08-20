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Общество

Почти 4,5 млн студентов обучается в российских вузах

04 сентября 2023 14:00  [36] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании у председателя правительства РФ рассказал о приемной кампании в российских вузах и начале учебного года.

Согласно информации, сейчас в России насчитывается более тысячи вузов. В них обучается почти 4,5 млн студентов, в том числе 1 236 022 первокурсника.

Дмитрий Чернышенко отметил, что практически все университеты начали учебный год в очном формате, исключение составляют ряд вузов новых субъектов.

В этом году для поступления было доступно 626 278 бюджетных мест, из которых 37 089 распределено вузам новых регионов.

Также в рамках отдельной квоты в вузы было зачислено около 8,5 тысячи участников СВО и их детей.

"Такие ребята у нас есть практически во всех регионах. Многие из них поступили в ведущие вузы страны. Важно отметить, что ряд вузов приняли решение о приёме таких абитуриентов сверх установленной квоты за счёт собственных средств", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В российские вузы в этом году поступило 104 488 ребят из стран дальнего и ближнего зарубежья, из них 25 тысяч – в рамках квоты правительства.

Наибольшей популярностью у абитуриентов позволись следующие направления: информатика и вычислительная техника, педагогика и экономика, а также юриспруденция и менеджмент. Самыми популярными вузами стали РАНХиГС, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики и Финуниверситет.

С помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" подали заявления более 375 тысяч человек. В настоящее время продолжается набор в магистратуру, аспирантуру и ординатуру.

Отдельно Дмитрий Чернышенко остановился на реализации новой национальной системы высшего образования. С 1 сентября в реализации пилотного проекта участвуют шесть вузов.

В рамках системы будут созданы новые уровни высшего образования: базового – со сроком обучения от 4 до 6 лет, специализированного – от 1 года до 3 лет и аспирантуры. Специализированное высшее образование будет включать в себя магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку. Сроки обучения будут устанавливаться в зависимости от направления подготовки либо от конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы. Такая система подготовки станет применяться по 111 специальностям.

Кроме того, был разработан новый макет федерального государственного образовательного стандарта высшего образования на укрупненную группу специальностей и направлений подготовки, что позволит выстраивать индивидуальные образовательные траектории студентов, а также обеспечит возможность получения нескольких квалификаций.

Ранее сообщалось, что более 135 тысяч заявлений было подано в нижегородские вузы через Госуслуги.

Больше всего заявлений было подано в ННГУ им. Лобачевского - более 47 тысяч. Далее идут НГПУ имени Минина – около 19 тысяч заявлений, НГТУ  имени Алексеева – около 22 тысяч заявлений, ПИМУ – более 8 тысяч заявлений, ННГАСУ – более 11 тысяч заявлений, Волжский государственный университет водного транспорта – более 7,5 тысячи заявлений.

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Теги:
Вузы Образование
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