Более 135 тысяч заявлений было подано в нижегородские вузы через Госуслуги Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 135 тысяч заявлений было подано в нижегородские вузы через Госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, самым популярным направлением для подачи документов через Госуслуги стало "Информатика и информационные технологии". На эту специальность дистанционно было подано более 20 тысяч заявлений.

Абитуриенты могли подать документы лично, почтовым отправлением, посредством информсистем вузов и через суперсервис "Поступление в вуз онлайн".

Больше всего заявлений было подано в ННГУ им. Лобачевского - более 47 тысяч. Далее идут НГПУ имени Минина – около 19 тысяч заявлений, НГТУ имени Алексеева – около 22 тысяч заявлений, ПИМУ – более 8 тысяч заявлений, ННГАСУ – более 11 тысяч заявлений, Волжский государственный университет водного транспорта – более 7,5 тысячи заявлений.

Напомним, что IT-направление оказалось самым востребованным у поступающих в российские вузы в 2023 году. Так, на специальность "Информатика и вычислительная техника" через сервис "Госуслуг" и офлайн было подано 650 тысяч заявлений.

Ранее сообщалось, что студенты из 104 стран мира обучаются в нижегородских вузах.