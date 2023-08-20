Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 августа 2023 12:16  [63] Регоператор "Нижэкология - НН" снимет короткометражный фильм о работе водителя мусоровоза
28 августа 2023 12:03  [68] Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Нижегородской области до 4 сентября
28 августа 2023 11:50  [76] Нижегородская область заняла 14 место в рейтинге регионов РФ по рынку труда
28 августа 2023 11:13  [135] Солнечная погода с теплом до +25° придёт в Нижегородскую область на этой неделе
28 августа 2023 10:53  [108] Более 135 тысяч заявлений было подано в нижегородские вузы через Госуслуги
28 августа 2023 10:18  [134] Нижегородский граффитчик победил в спецноминации фестиваля "ФормART"
28 августа 2023 09:49  [133] Временные ограничения введены на федеральных трассах области в связи с ремонтом
28 августа 2023 09:13  [147] Свет и ГВС точечно отключены в четырёх районах Нижнего Новгорода 28 августа
27 августа 2023 17:42  [511] Нижегородцев приглашают на встречу с нутрициологом и эндокринологом
27 августа 2023 13:48  [359] Техническое состояние более 800 домов уже проверено в регионе
Общество

Более 135 тысяч заявлений было подано в нижегородские вузы через Госуслуги

28 августа 2023 10:53  [108] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 135 тысяч заявлений было подано в нижегородские вузы через Госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, самым популярным направлением для подачи документов через Госуслуги стало "Информатика и информационные технологии". На эту специальность дистанционно было подано более 20 тысяч заявлений. 

Абитуриенты могли подать документы лично, почтовым отправлением, посредством информсистем вузов и через суперсервис "Поступление в вуз онлайн".

Больше всего заявлений было подано в ННГУ им. Лобачевского - более 47 тысяч. Далее идут НГПУ имени Минина – около 19 тысяч заявлений, НГТУ  имени Алексеева – около 22 тысяч заявлений, ПИМУ – более 8 тысяч заявлений, ННГАСУ – более 11 тысяч заявлений, Волжский государственный университет водного транспорта – более 7,5 тысячи заявлений.

Напомним, что IT-направление оказалось самым востребованным у поступающих в российские вузы в 2023 году. Так, на специальность "Информатика и вычислительная техника" через сервис "Госуслуг" и офлайн было подано 650 тысяч заявлений.

Ранее сообщалось, что студенты из 104 стран мира обучаются в нижегородских вузах.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Госуслуги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph