Туристические путевки в Турцию могут подешеветь осенью Общество

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с телеканалом "360" рассказал о стоимости туристических путевок этой осенью.

По его словам, сейчас в высокий сезон входят ОАЭ, Таиланд и Египет, поэтому осенью отдых в этих странах подорожает на 10-15%, а в период школьных каникул и Рождества - еще выше. Юрий Барзыкин отметил, что на рост цен влияет не только сезон, но и курс валют, а также наличие рейсов.

При этом стоимость путевок в Турцию, Белоруссию, Казахстан и Армению может стать меньше. Также дешевле могут стать туры в Грузию, если в страну будут назначены дополнительные рейсы.

Ранее сообщалось, что около половины российских туристов этим летом отдыхали в Сочи.