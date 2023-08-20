Около половины российских туристов этим летом отдыхали в Сочи

Фото:
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, куда российские туристы чаще всего ездили отдыхать этим летом. Среди самых популярных направлений оказался Краснодарский край, сообщает телеканал "360".
Летом 2023 года более 80% российских туристов предпочитали пляжный отдых. Так, по предварительным данным, россияне совершили порядка 14,5 млн поездок на отечественные пляжные курорты. Более половины из них пришлось на Сочи и Анапу.
Сочи оказался и самым востребованным внутрироссийским направлением: у большинства федеральных туроператоров на этот город приходится от 40 до 60% продаж.
Средний чек тура в Краснодарский край этим летом составил примерно 120 тыс. рублей на семью из трёх человек (двое взрослых и ребёнок, 10 дней) без учёта билетов.
Кроме того, высоким спросом среди российских путешественников пользовались Санкт-Петербург, Кавказские Минводы, Крым, Москва и Подмосковье, Дагестан, Калининград, Казань и Алтай.
Среди популярных экскурсионных направлений АТОР выделяет Москву, Петербург, Золотое Кольцо, Дагестан, Татарстан, Калининград и Карелию.Ранее сообщалось, что рост турпотока в Нижегородской области по итогам 2023 года ожидается на уровне 15,7%.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+