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Общество

Тоннелепроходческий щит для строительства метро прибыл в Нижний Новгород

04 сентября 2023 14:30  [169] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Тоннелепроходческий щит для строительства метро прибыл в Нижний Новгород. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, на стройплощадке станции "Сенная" начался монтаж 80-метрового тоннелепроходческого комплекса, который будет направлен в сторону площади Свободы.

Всего он пройдет около трех километров на глубине в 11-13 метров.

После набора локомотивной скорости щит пойдет со скоростью 250 метров в месяц. Впервые в истории ему присвоено мужское имя - "Владимир", в честь крестителя Руси.

Глеб Никитин отметил, что два других щита для строительства новых станций метро будут названы в честь других великих имен, связанных со становлением Руси и Нижним Новгородом.

Ранее сообщалось, что метростроевцы на площади Свободы перенесли уже более 35% сетей водоснабжения.

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Теги:
Метро Строительство
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