Метростроевцы на площади Свободы перенесли уже более 35% сетей водоснабжения

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В МКУ "ГУММид" рассказали о ходе работ по переносу инженерных коммуникаций в районе стройплощадки станции метро на площади Свободы.
Как отметили в ведомстве, процесс осложняется запутанностью сетей и большим количеством подготовительных работ.
Так, для переоборудования ливневой канализации необходимо оборудовать приемные колодцы, а для устройства сетей водоснабжения подготавливаются крепления котлована.
На данный момент на площади Свободы переложено 70% сетей связи и более 35% сетей водоснабжения.
Также выполнено более 1/3 работ по устройству теплосетей.
Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро 8 июля.
Ранее сообщалось, что основание новой станции метро залили на стройплощадке на площади Сенной.
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