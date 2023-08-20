Метростроевцы на площади Свободы перенесли уже более 35% сетей водоснабжения Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

В МКУ "ГУММид" рассказали о ходе работ по переносу инженерных коммуникаций в районе стройплощадки станции метро на площади Свободы.

Как отметили в ведомстве, процесс осложняется запутанностью сетей и большим количеством подготовительных работ.

Так, для переоборудования ливневой канализации необходимо оборудовать приемные колодцы, а для устройства сетей водоснабжения подготавливаются крепления котлована.

На данный момент на площади Свободы переложено 70% сетей связи и более 35% сетей водоснабжения.

Также выполнено более 1/3 работ по устройству теплосетей.

Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро 8 июля.

Ранее сообщалось, что основание новой станции метро залили на стройплощадке на площади Сенной.