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Общество

Метростроевцы на площади Свободы перенесли уже более 35% сетей водоснабжения

24 августа 2023 11:35  [83] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

В МКУ "ГУММид" рассказали о ходе работ по переносу инженерных коммуникаций в районе стройплощадки станции метро на площади Свободы.

Как отметили в ведомстве, процесс осложняется запутанностью сетей и большим количеством подготовительных работ.

Так, для переоборудования ливневой канализации необходимо оборудовать приемные колодцы, а для устройства сетей водоснабжения подготавливаются крепления котлована.

На данный момент на площади Свободы переложено 70% сетей связи и более 35% сетей водоснабжения.

Также выполнено более 1/3 работ по устройству теплосетей.

Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро 8 июля.

Ранее сообщалось, что основание новой станции метро залили на стройплощадке на площади Сенной.

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Теги:
Метро Строительство
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