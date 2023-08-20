Инженерно-технологические классы появились в пяти школах Автозаводского района Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Инженерно-технологические классы появились в пяти школах Автозаводского района. Об этом сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, проект "Концепция повышения качества физико-математического образования на базе профильных инженерно-технологических классов" запустили в школах № 37, 43, 119, 170 и лицее №165.

В рамках проекта школьники, начиная с 5 класса, смогут овладеть дополнительными знаниями по математике и физике, развить инженерно-технические компетенции и получить опыт проектной работы.

Директор департамента образования Владимир Радченко рассказал, что сейчас в школах Нижнего Новгорода работает более 20 инженерных классов на уровнях основного и среднего образования.

Финансирование классов в Автозаводском районе обеспечивает Горьковский автозавод. В школах-участниках проекта модернизируют материально-техническую базу, ремонтируют кабинеты и рекреации, закупают новое оборудование для кабинетов физики и математики, педагоги проходят дополнительное обучение по новым компетенциям.

Ранее сообщалось, что новые корпуса школ № 168 и 117 открылись в Нижнем Новгороде 1 сентября.