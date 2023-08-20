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Происшествия

Молодая женщина насмерть отравилась угарным газом на улице Ванеева

04 сентября 2023 18:28  [58] Происшествия

Молодая женщина насмерть отравилась угарным газом в доме на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Согласно информации, трагедия произошла в квартире: там мать обнаружила свою 27-летнюю дочь без сознания.

Следователи выяснили, что ранее нижегородка принимала ванну, а затем сообщила по телефону матери о плохом самочувствии.

При осмотре тела погибшей видимых телесных повреждений криминалисты не обнаружили. Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила от отравления угарным газом.

Также отмечается, что квартира оборудована газовой колонкой.

В ходе расследования уголовного дела следователям СК предстоит дать оценку действиям работников домоуправляющей компании, оказывающей услуги по содержанию и обслуживанию газового оборудования и коммуникаций.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в Ворсме после гибели мужчины при выполнении земляных работ.

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Теги:
Следственное управление
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