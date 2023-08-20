Уголовное дело возбудили в Ворсме после гибели мужчины при выполнении земляных работ Происшествия

Уголовное дело возбудили в Ворсме Нижегородской области после гибели человека при выполнении земляных работ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как полагает следствие, 35-летний мужчина во время проведения работ находился на дне выкопанной траншеи, гдо произошел обвал земли и щебня.

В результате рабочий от полученных травм погиб на месте.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Следователям предстоит дать оценку действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности при производстве земляных работ.

Ранее сообщалось, что Московский райсуд Нижнего Новгорода назначил нижегородке 10,5 лет тюрьмы за сбыт наркотиков.