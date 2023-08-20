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Общество

Новое освещение установили на пешеходной лестнице в "Слободе Печеры" по программе "Вам решать!"

05 сентября 2023 09:14  [70] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новое освещение установили на пешеходной лестнице в "Слободе Печеры" Нижнего Новгорода по программе "Вам решать!". Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Согласно информации, подрядчик выполнил устройство наружных сетей и установил 28 опор освещения на лестнице, ведущей от улицы Родионова, 136 в Печерскую слободу.

Как отметили в районной администрации, для этих целей были использованы светодиодные лампы с высокой энергоэффективностью и долгим сроком службы. 

По словам главы района Алексея Рыболовлева, ранее жители жаловались на плохую освещенность данного прохода. В рамках губернаторского проекта "Вам решать!" получился новый объект, добавил он.

Как сообщил ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, 77 проектов стали победителями по программе инициативного бюджетирования "Вам решать!". Все они будут реализованы в этом году.  

Ранее итоги реализации проекта "Вам решать!" подвели в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Напомним в этом году в голосовании в рамках проекта "Вам решать!" приняли участие почти 770 тысяч жителей региона. В 2023 году общая сумма финансирования программы была увеличена до 1,2 млрд рублей.

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Теги:
Вам решать! Нижегородский район
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