Факельная установка "Сибур-Нефтехима" в Дзержинске временно переведена в режим интенсивного дымного горения, сообщили в пресс-службе предприятия.
Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы пожаре на территории предприятия на Восточном шоссе в промзоне Дзержинска.
Как отметили в "Сибур-Нефтехиме", после возобновления подачи кислорода и технических газов внешним поставщиков в полном объеме производство возобновит работу.
В настоящее время ведётся мониторинг состояния атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны. Результаты мониторинга будут опубликованы на сайте предприятия.
Напомним, что в июле пожар произошел на территории производства "Сибура" в Дзержинске.
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