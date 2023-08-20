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Общество

Факельная установка "Сибур-Нефтехима" в Дзержинске временно переведена в режим интенсивного дымного горения

05 сентября 2023 10:54  [86] Общество

Факельная установка "Сибур-Нефтехима" в Дзержинске временно переведена в режим интенсивного дымного горения, сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы пожаре на территории предприятия на Восточном шоссе в промзоне Дзержинска.

Как отметили в "Сибур-Нефтехиме", после возобновления подачи кислорода и технических газов внешним поставщиков в полном объеме производство возобновит работу.  

В настоящее время ведётся мониторинг состояния атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны. Результаты мониторинга будут опубликованы на сайте предприятия.

Напомним, что в июле пожар произошел на территории производства "Сибура" в Дзержинске.

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Теги:
Дзержинск Производство
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