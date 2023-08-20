Все медучреждения Нижегородской области подключат к единой системе «112» Общество

Все медучреждения Нижегородской области подключат к единой системе «112»

Все медучреждения Нижегородской области подключат к единой системе «112». На сегодняшний день все больницы и поликлиники Нижнего Новгорода, оказывающие первичную помощь населению, уже подключен к единой системе, сообщает пресс-служба правительства региона.

На линии единой системы круглосуточно можно вызвать врача на дом, а также записаться на прием.

Отметим, что только за август по телефону «112» поступило более 3,7 тысяч обращений нижегородцев для записи на прием к врачу.

Напомним, что с 07.00 до 21.00 на вызов ответит сотрудник call-центра. Запись на прием к врачу доступна также через сервисы самообслуживания «Региональный портал пациента» (https://mis.mznn.ru/) и «Госуслуги» (раздел «Здоровье»).

Внедрение современных цифровых технологий способствует реализации масштабной федеральной программы «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение».