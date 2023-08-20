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Экономика

Обновленная инвестдекларация утверждена в Нижегородской области

05 сентября 2023 11:16  [50] Экономика

В Нижегородской области утвердили обновленную инвестиционную декларацию, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2022 году деловые объединения России провели анализ существовавших инвестиционных деклараций регионов и разработали предложения по их усовершенствованию. В 2023 году Министерство экономического развития РФ на основе этих предложений внесло изменения в методические рекомендации по разработке отдельных элементов инвестиционного стандарта, а регионы, в свою очередь, внесли изменения в свои инвестдекларации.     

"Нижегородская область — это регион, где ценят инвесторов и стараются минимизировать их риски. Правительство Нижегородской области продолжает развивать инвестиционную инфраструктуру и делать все, чтобы у нас были лучшие условия для ведения бизнеса. Очевидно, что при санкционном давлении наша экономика сталкивается с новыми вызовами, и приоритет для нас сейчас – импортозамещение. В обновленной инвестдекларации определены так называемые отрасли быстрого роста: промышленность, ИТ, АПК, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, транспорт, туризм", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Инвестдекларация – это документ, который декларирует обязательства Нижегородской области перед инвестором. Она включает в себя общее описание целей инвестиционного развития региона, состав инвестиционной команды. В декларации расписаны меры поддержки, которые могут получить инвесторы. Особое внимание уделено логистическим преимуществам, в числе которых – близость Нижнего Новгорода  к столице и прохождение через регион крупных транспортных коридоров. Развитая региональная транспортно-логистическая инфраструктура обеспечивает близость к крупнейшим рынкам сбыта. Кроме того, в регионе действуют территории с преференциальными режимами – в регионе действуют особая экономическая зона "Кулибин" и три территории опережающего развития.

"По сути, декларация отвечает на вопросы инвестора – почему именно Нижегородская область, что мы можем предложить сейчас и каких результатов стремимся достичь в обозримом будущем. Декларация теперь содержит пошаговый алгоритм действий инвестора при реализации проектов, меры поддержки бизнеса, предполагающие стабилизационные гарантии: присвоение статуса приоритетного инвестиционного проекта, заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и специнвестконтракта (СПИК). Нововведения более четко очерчивают курс инвестиционного развития Нижегородской области", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Декларация для инвесторов размещена на инвестпортале региона.

Напомним, что Нижегородская область входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ, а по индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта  занимает второе место после Москвы. В Нижегородской области внедрены все элементы инвестстандарта: обновлена инвестиционная декларация и сформирован свод инвестиционных правил. С 2018 года работают Корпорация развития и совет по стратегии развития и инвестициям (инвесткомитет). Для бизнеса доступна удобная инвесткарта, которая представляет собой единую онлайн-базу инвестиционных площадок региона.

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Теги:
Инвестиции
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