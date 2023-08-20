Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Воскресенский район: не только Светлояр
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
05 сентября 2023 12:05  [92] Владислав Атмахов предлагает перенести "пахнущие" предприятия из городов в промзону
05 сентября 2023 11:16  [119] Обновленная инвестдекларация утверждена в Нижегородской области
04 сентября 2023 17:54  [294] Около 260 миллионов рублей в 2023 году выделено на субсидии по закупке техники нижегородским аграриям
04 сентября 2023 16:58  [252] Перспективы развития потребкооперации обсудили в Нижнем Новгороде
04 сентября 2023 13:37  [292] Держит удар
03 сентября 2023 08:55  [517] Евгений Люлин: "Отечественный нефтегазовый комплекс по праву считается одним из ключевых секторов российской экономики"
01 сентября 2023 16:54  [662] Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 19%
31 августа 2023 13:14  [527] Депутаты ЗСНО поддержали изменения в закон о бюджете
30 августа 2023 21:38  [666] Максим Решетников: "За последние пять лет команда губернатора значительно повысила эффективность взаимодействия с бизнесом"
30 августа 2023 21:20  [714] Максиму Решетникову представили план по развитию нижегородской ОЭЗ "Кулибин"
Экономика

Владислав Атмахов предлагает перенести "пахнущие" предприятия из городов в промзону

05 сентября 2023 12:05  [92] Экономика

Кандидат в губернаторы Нижегородской области от ЛДПР Владислав Атмахов предлагает перенести "пахнущие" предприятия из населенных пунктов в промзону. Об этом сообщает пресс-служба НРО ЛДПР.

Владислав Атмахов напомнил, что жители Нижегородской области систематически жалуются на дурнопахнущие вещества, распространяющиеся из-за деятельности заводов. Такие обращения поступают из многих населенных пунктов региона.

Кандидат в губернаторы от ЛДПР, председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов намерен решить вопрос нормирования запахов. Он входит в раздел "Экология" предвыборной программы. 

Темой нормирования запахов комитет начал заниматься достаточно давно. Проблема заключается в том, что для одного человека запах может являться резким, а другой может его даже не ощутить. 

ЛДПР всегда выступала за защиту природы, ведь эта сфера затрагивает абсолютно всех людей и, в первую очередь, касается здоровья: чистота воздуха, воды, почвы - от всех этих факторов зависит качество жизни людей. 

"Сейчас нормируется ПДК – предельно допустимая концентрация веществ. Но запахи под ПДК не попадают, их нельзя пронормировать. Мы сколько не обращались, этот закон очень сложно принять. Мое мнение, и многие страны и крупные города России уже к этому пришли: просто берем и переносим из жилой части города предприятие, на запахи от которого жалуются люди, даем ему от государства бесплатную землю в промзоне – с коммуникациями и всем необходимым – и просим переехать. Не на что строить производство на новом месте? Там ведь можно продать земельный участок, застройщики жилья его с радостью купят по хорошей цене. Можно дать заводу землю и, например, пять лет – на поиск инвестора. Можно подключить банки при поддержке правительства и лично губернатора. И в итоге мы получаем чистоту в городе, наводим порядок и выносим пусть официально не вредное, но мешающее людям, производство на окраину. А в городе появится новый жилой микрорайон", - прокомментировал Владислав Атмахов. 

*Размещение публикации оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Нижегородской области Атмахова Владислава Олеговича

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владислав Атмахов Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph