Владислав Атмахов предлагает перенести "пахнущие" предприятия из городов в промзону Экономика

Кандидат в губернаторы Нижегородской области от ЛДПР Владислав Атмахов предлагает перенести "пахнущие" предприятия из населенных пунктов в промзону. Об этом сообщает пресс-служба НРО ЛДПР.

Владислав Атмахов напомнил, что жители Нижегородской области систематически жалуются на дурнопахнущие вещества, распространяющиеся из-за деятельности заводов. Такие обращения поступают из многих населенных пунктов региона.

Кандидат в губернаторы от ЛДПР, председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов намерен решить вопрос нормирования запахов. Он входит в раздел "Экология" предвыборной программы.

Темой нормирования запахов комитет начал заниматься достаточно давно. Проблема заключается в том, что для одного человека запах может являться резким, а другой может его даже не ощутить.

ЛДПР всегда выступала за защиту природы, ведь эта сфера затрагивает абсолютно всех людей и, в первую очередь, касается здоровья: чистота воздуха, воды, почвы - от всех этих факторов зависит качество жизни людей.

"Сейчас нормируется ПДК – предельно допустимая концентрация веществ. Но запахи под ПДК не попадают, их нельзя пронормировать. Мы сколько не обращались, этот закон очень сложно принять. Мое мнение, и многие страны и крупные города России уже к этому пришли: просто берем и переносим из жилой части города предприятие, на запахи от которого жалуются люди, даем ему от государства бесплатную землю в промзоне – с коммуникациями и всем необходимым – и просим переехать. Не на что строить производство на новом месте? Там ведь можно продать земельный участок, застройщики жилья его с радостью купят по хорошей цене. Можно дать заводу землю и, например, пять лет – на поиск инвестора. Можно подключить банки при поддержке правительства и лично губернатора. И в итоге мы получаем чистоту в городе, наводим порядок и выносим пусть официально не вредное, но мешающее людям, производство на окраину. А в городе появится новый жилой микрорайон", - прокомментировал Владислав Атмахов.

*Размещение публикации оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Нижегородской области Атмахова Владислава Олеговича