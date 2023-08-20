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Экономика

Безработица в Нижегородской области достигла рекордно низкого уровня

05 сентября 2023 13:22  [98] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Безработица в Нижегородской области достигла рекордно низкого уровня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Согласно информации, в мае-июле уровень безработицы в Нижегородской области составил 1,7%, что позволило региону занять первое место по этому показателю в ПФО и третье место по стране. По итогам 2022 года уровень общей безработицы составлял 4,1%.

По данным на 30 августа, уровень официально зарегистрированной безработицы в Нижегородской области составляет 0,33%, тогда как 31 декабря 2022 года этот показатель составлял 0,42%. Всего в регионе насчитывается 5 600 зарегистрированных безработных.

При этом Егор Поляков отметил, что банк вакансий службы занятости составляет около 76 тысяч вакансий, то есть на одного безработного приходится более 13 вакансий.  

Ранее сообщалось, что безработица в России обновила свой исторический минимум.

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Теги:
Занятость и безработица Работа
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