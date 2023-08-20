Почти 30 камер установили в скверах Сормовского района летом

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Администрация Сормовского района сообщила, что летом в общественных пространствах района появилось 29 камер видеонаблюдения.
Так, 12 камер установили на проспекте Кораблестроителей, включая и сквер у дома № 1, бульвар в границах домов №№ 22/2-36.
5 камер появились в сквере им. 70 лет Октября. Также видеоточки работают в сквере у центра детского творчества, на Юбилейном бульваре, на пешеходной зоне ул.Коминтерна, в сквере им. Ленинского Комсомола, в сквере на ул. Культуры, у домов 2 и 4, в сквере на ул. Федосеенко.
Всего сейчас в Сормовском районе работают 46 камер.
"Безусловно, видеокамеры упрощают процесс наблюдения за общественными пространствами. Однако, залогом сохранности оборудования и зеленых насаждений в скверах и зонах отдыха, как и прежде, является бережное отношение горожан",- отметила глава Сормовского района Светлана Горбунова.
Ранее сообщалось, что более 1,6 млрд рублей выделено на установку 641 камеры видеонаблюдения в Нижнем Новгороде до 2028 года.
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