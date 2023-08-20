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Общество

Евгений Люлин: Идея комсомола жива, как живы его идеалы и ценности

05 сентября 2023 17:12  [69] Общество

«Идея комсомола жива, как живы его идеалы и ценности», - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на открытии фотовыставки «Мы молодые хозяева земли», посвященной 105-й годовщине со дня создания комсомола.

Как сообщает пресс-служба нижегородского парламента, фотовыставка открылась на улице Большая Покровская около Дома культуры имени Свердлова.

Организатором выставки стала Нижегородская областная общественная организация ветеранов комсомола «Комсомольская площадь». В создании выставки приняли участие молодежные организации: Нижегородское отделение РСМ, «Волонтеры Победы», Молодежный парламент при Законодательном собрании региона, Нижегородское отделение «Движения первых».

Общественная организация «Комсомольская площадь» в преддверии выставки провела областной фотоконкурс. Нижегородцы присылали фотоматериалы из личных архивов ветеранов комсомола, музейных архивов. В выставке также использовались материалы Государственного архива аудиовизуальной документации Нижегородской области.

«Славная история комсомольской организации огромная, такой небольшой фотовыставкой нам удалось отразить основные вехи комсомольской организации в Нижегородской области. Что еще особенно важно для нас – немало молодежи приняло участие в выставке. Получилась связь поколений, которую нам и хотелось увидеть. Ребята помладше находят своих дедушек и бабушек на фотографиях, ребята постарше продолжают наши традиции в современных молодежных организациях. Получилась связь между поколениями — это и было одной из ведущих целей, которые мы ставили при создании нашей организации. Мы стараемся работать с молодежью, хранить и передавать добрые традиции комсомола», - отметил председатель правления Нижегородской областной общественной организации ветеранов комсомола «Комсомольская площадь» Виктор Могутнов.

«Со старых фото смотрят комсомольцы 1920-х. Сегодня их именами названы улицы. Юность моего поколения запечатлена на фото 70-80-х! По всему огромному Советскому Союзу стоят объекты, построенные горьковским комсомолом. Открывать выставку пришли члены правительства, заместители полпреда Президента РФ в ПФО, бизнесмены. И все эти люди прямо на глазах молодели и превращались в секретарей, инструкторов, активистов прошлых лет. Меня представили первым секретарем обкома комсомола, - отметил Евгений Люлин. – Приятно видеть, что сегодня традиции возрождается в современных молодежных движениях. В одной экспозиции со старыми фото – снимки «Волонтеров Победы», Молодежного парламента, «Движения первых». На них молодые ребята со светлыми лицами строят, творят, побеждают. Это значит, что идея комсомола жива, как живы его идеалы и ценности».

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Теги:
Выставка Евгений Люлин культура
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