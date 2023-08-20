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Общество

Нижегородский полицейский спас увязшего в болоте подростка

05 сентября 2023 17:38  [33] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейский спас увязшего в болоте подростка в Лыскове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 13 августа мать 16-летнего подростка рассказала, что ее сын два дня назад вместе с друзьями гулял на местных озерах и протоках Волги. Его друзья вернулись домой, а сам подросток - нет.

Правоохранители установили, что подростки разошлись ночью 12 августа, а 16-летний Евгений захотел побыть один. Утром на связь мальчик уже не вышел.

На место, где мог находиться подросток, прибыл начальник территориального ОВД, Александр Зудин. Также к поискам был привлечен кинолог лысковской ИК-16 Александр Семагин.

Служебная собака по кличке Урма привела правоохранителей к болотистой местности, где был обнаружен увязший в трясине подросток. Он неподвижно стоял в болоте больше суток.

Александр Зудин и Александр Семагин вытащили подростка и оказали доврачебную помощь, после чего он был направлен в больницу.

Ранее сообщалось, что нижегородского сотрудника МЧС Илью Кочнева наградили орденом Мужества за спасение товарища в ДНР.

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Теги:
Лысково МВД
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