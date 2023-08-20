Нижегородский полицейский спас увязшего в болоте подростка

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Полицейский спас увязшего в болоте подростка в Лыскове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, 13 августа мать 16-летнего подростка рассказала, что ее сын два дня назад вместе с друзьями гулял на местных озерах и протоках Волги. Его друзья вернулись домой, а сам подросток - нет.
Правоохранители установили, что подростки разошлись ночью 12 августа, а 16-летний Евгений захотел побыть один. Утром на связь мальчик уже не вышел.
На место, где мог находиться подросток, прибыл начальник территориального ОВД, Александр Зудин. Также к поискам был привлечен кинолог лысковской ИК-16 Александр Семагин.
Служебная собака по кличке Урма привела правоохранителей к болотистой местности, где был обнаружен увязший в трясине подросток. Он неподвижно стоял в болоте больше суток.
Александр Зудин и Александр Семагин вытащили подростка и оказали доврачебную помощь, после чего он был направлен в больницу.
Ранее сообщалось, что нижегородского сотрудника МЧС Илью Кочнева наградили орденом Мужества за спасение товарища в ДНР.
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