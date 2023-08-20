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Центральную площадь поселка Пыра благоустроили в рамках проекта "Вам решать!". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в рамках благоустройства была заасфальтирована проезжая часть площади, уложена брусчатка на тротуарах, разбиты газоны, установлены светильники и скамейки.
Также был устроен заездной "карман" для общественного транспорта, установлен остановочный павильон. Всего на проведение работ было выделено более 14 млн рублей.
Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что в этом году в городском округе в рамках проекта "Вам решать!" реализуется 20 инициатив жителей.
Всего с 2021 по 2023 год в Дзержинском городском округе реализовано около 60 инициатив на общую сумму около 200 млн рублей.
Ранее сообщалось, что поселок Пыра в Дзержинском городском округе газифицировали.
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