Центральную площадь поселка Пыра благоустроили в рамках проекта "Вам решать!" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центральную площадь поселка Пыра благоустроили в рамках проекта "Вам решать!". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках благоустройства была заасфальтирована проезжая часть площади, уложена брусчатка на тротуарах, разбиты газоны, установлены светильники и скамейки.

Также был устроен заездной "карман" для общественного транспорта, установлен остановочный павильон. Всего на проведение работ было выделено более 14 млн рублей.

Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что в этом году в городском округе в рамках проекта "Вам решать!" реализуется 20 инициатив жителей.

Всего с 2021 по 2023 год в Дзержинском городском округе реализовано около 60 инициатив на общую сумму около 200 млн рублей.

Ранее сообщалось, что поселок Пыра в Дзержинском городском округе газифицировали.