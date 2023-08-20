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Общество

Поселок Пыра в Дзержинском городском округе газифицировали

05 сентября 2023 15:13  [96] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Поселок Пыра в Дзержинском городском округе газифицировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, газопровод уже подведен к поселку, в ближайшее время он будет подведен к домам.

Глеб Никитин отметил, что местные жители ожидали газопровода более 20 лет. Сейчас в поселке проживает более 2 тысяч человек. В Пыре насчитывается 630 частных домов, ряд многоквартирных домов.

Также определена территория под индивидуальное жилищное строительство, в том числе и для льготных категорий граждан.

Всего здесь было уложено около 31 км газопровода, оборудовано 5 газораспределительных пунктов. 

Ранее сообщалось, что мазутная котельная в поселке Пыра станет работать на природном газе.

Также напомним, что в мае в поселке Пыра запустили в эксплуатацию магистральный водопровод.

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Теги:
Газопровод Газоснабжение
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