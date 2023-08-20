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Происшествия

Нижегородского адвоката осудили за мошенничество на 16 млн рублей

06 сентября 2023 09:58  [71] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородского адвоката осудили за мошенничество на 16 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в октябре 2021 года адвокат Нижегородской коллегии адвокатов вступил в сговор с двумя местными жителями с целью получения денег от родственницы женщины, заключенной под стражу. Средства предназначались для изменения меры пресечения на более мягкую, а также за прекращение уголовного дела.

Адвокат рассказал родственнице обвиняемой, что обладает связями, с помощью которых можно закрыть уголовное дело. Для этого он попросил у нее не менее 16 млн рублей.

В действительности адвокат и участники преступной группы не планировали передавать взятку, а полученными деньгами хотели распорядиться ими по своему усмотрению.

Адвокат был задержан при получении 7,5 млн рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Свою вину подсудимый признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

В отношении двух других участников преступной группы судом также вынесены обвинительные приговоры.

Ранее сообщалось, что адвоката задержали в Нижнем Новгороде за посредничество во взяточничестве.

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Теги:
Мошенничество
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