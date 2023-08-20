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Общество

Неделя приемов граждан по вопросам правовой поддержки состоится в Нижегородской области

06 сентября 2023 10:22  [29] Общество

С 11 по 15 сентября на площадке Штаба общественной поддержки, региональной и местных общественных приемных партии "Единая Россия" состоится тематическая Неделя приемов граждан по вопросам правовой поддержки.

В приемах примут участие депутаты Государственной Думы и сенаторы, депутаты Законодательного собрания области и представительных органов городских и муниципальных округов.

Прием граждан и их обращений будет проводиться по контактам:

тел: 8 (831) 435-13-81 с 10:00 до 17:00

адрес Штаба общественной поддержки: Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а

e-mail: nrop52@yandex.ruop@nnov.er.ru

онлайн-форма подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ

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