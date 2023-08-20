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Политика

Евгений Семенов: «СМИ - один из важнейших участников избирательного процесса»

06 сентября 2023 10:20  [30] Политика

«СМИ - один из важнейших участников избирательного процесса», - заявил заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов в ходе заседания круглого стола о роли СМИ в освещении избирательного процесса.

Организаторами мероприятия выступили Общественная палата Нижегородской области и Общественный штаб по наблюдению за выборами, а также ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). В обсуждении темы приняли участие федеральные и региональные эксперты.

Участники встречи обсудили работу института средств массовых коммуникаций. Поднимались вопросы законодательного обеспечения деятельности СМИ и журналистской этики, проблемы манипуляции общественным сознанием, работы «новых медиа» - сетевых СМИ.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области и руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, подчеркнул, что с тех самых пор, как возник современный институт выборов, он тесно связан с работой СМИ.

«Средства массовой информации - одни из важнейших участников избирательного процесса, избирательного союза. Действуя открыто и гласно, СМИ во многом обеспечивают доверие к процедуре выборов. От того, как СМИ рассказывают о том, как проходят выборы, формируется доверие и к результату выборов», - сказал он.

Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил, что сегодня участились попытки дискредитации выборов, распространяются фейки и используются другие провокационные инструменты.

«Чем ближе единый день голосования, тем больше подобных сообщений появляется. Эта деструктивная информация нацелена на то, чтобы посеять у избирателей недоверие, страх, состояние тревоги, противопоставить общество государству. Мы же ориентируемся на реальную картину видеонаблюдения, впечатления общественных наблюдателей и, конечно, объективное освещение кампаний со стороны средств массовой информации», - подчеркнул эксперт.

Председатель союза журналистов России Владимир Соловьев, который также по видеоконференцсвязи присоединился к дискуссии, призвал представителей СМИ при освещении избирательного процесса помнить о Кодексе чести журналистов.

Председатель Союза журналистов Нижегородской области Ольга Носкова сообщила, что сегодня идет процесс обучения журналистов традиционных СМИ работе в новой медиареальности, борьбе с фейками, поддержке позитивной повестки, чтобы сохранять стабильность в регионе. Нижегородские СМИ активно работают с избирательной комиссией.

Руководитель дирекции информационного вещания телекомпании «Волга», член Общественной палаты Нижегородской области Александр Резонтов подчеркнул, что в регионе налажены профессиональные, ответственные отношения между Союзом журналистов, Общественной палатой Нижегородской области.

«Освещение темы выборов не отличается от освещения любой важной ситуации. Есть три принципа, на которых основана журналистика: актуальность, важность, объективность. Сегодня в традиционных СМИ все необходимые возможности для демонстрации объективности и достоверности есть», – подчеркнул Александр Резонтов.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заострил внимание собравшихся на «войне смыслов», которую развязали против России западные оппоненты.

«Война смыслов является самой длительной войной. Информационным атакам подвергаются крупные города, и вбросы рассчитаны на молодежь. Основная информационная атака идет от западных СМИ. Среди них – СМИ, которые многие считают российскими, но они на деле являются иностранными агентами, ориентируя свою работу на российскую аудиторию. Важно соблюдать информационную гигиену и не распространять непроверенную информацию», - отметил он.

«Наша страна находится в непростом положении: беспрецедентное давление Запада, попытки дискредитировать избирательные процессы во многом связаны с деятельностью СМИ и новых медиа. Сегодня нам необходимо искать новые методы информационной работы, во многом от этого будет зависеть результат, связанный с оценкой выборов населением», - подытожил Евгений Семенов.

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Теги:
Выборы Евгений Семенов СМИ
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