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Общество

Новые функции появились на образовательной платформе Сферум

06 сентября 2023 11:32  [84] Общество

Новые функции появились на образовательной платформе Сферум к началу нового учебного года.

Так, в  обновленной версии учебного профиля Сферум в VK Мессенджере учителям и школьникам стали доступны интерактивная доска для совместной работы, сессионные залы внутри звонков, мини-приложение "Электронный дневник" и другие полезные опции. 

С помощью функции сессионных залов в звонках учителя смогут организовывать удобную работу по группам. Сейчас они доступны в веб-версии учебного профиля и на устройствах с операционной системой Android.

В бета тестировании находится также интерактивная доска, которая позволяет преподавателю наглядно объяснять новый материал, а ученики могут в режиме онлайн оставлять на доске ответы и решать задачи. 
 
Пользователям учебного профиля Сферум в VK Мессенджере теперь доступна опция создания каналов. В них можно оперативно сообщать о важных событиях из жизни класса и школы.

Учителя, подтвердившие свой статус, получают специальный знак отличия – академическую шапочку. Благодаря этому участникам чата станет легче находить сообщения от педагога. В ближайшее время преподаватели смогут получать подтверждение о прочтении сообщений, удалять чаты, регулировать, кто может писать в чатах.

Также для учителей появилось мини-приложение для сбора домашних работ и других материалов от учеников. С его помощью они могут организовать и систематизировать хранение документов. 
 
В мини-приложении "Электронный дневник" ученики могут посмотреть расписание и оценки со смартфона и присоединиться к запланированному уроку. С 1 сентября оно стало доступно и родителям. 

Кроме того, упрощен процесс переключения между учебным и личным профилями в VK Мессенджере – теперь перейти из одного аккаунта в другой можно в один клик. 

Напомним, образовательная платформа "Сферум" была запущена в 2021 году.

"Сферум" — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

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Теги:
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