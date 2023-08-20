Автомобили в России до конца года могут подорожать на 20% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с телеканалом "360" рассказал о будущем подорожании автомобилей в России.

По его словам, машины в России, как правило, дорожают ближе к весне или лету. Обычно это связывают с повышенным спросом в данное время, однако сейчас рост цен вызван волатильностью рынка и курсов валют.

"Все подумали, что будет разовый бросок, а это не разовый бросок. Мы зависли на 100 рублях. Это значит, что сейчас произойдет перенастройка всего — запчастей, комплектующих. Соответственно спрос и предложение начнут раскручиваться. Естественно, что поставщики не могут не сыграть на этом в угодную себе сторону", — сказал Дмитрий Попов.

Эксперт добавил, что стоимость автомобилей может расти и в дальнейшем, уже больше, чем на 20%.

Дмитрий Попов подчеркивает, что сейчас покупать автомобиль можно только в случае острой необходимости.

"Если это просто прихоть с обновлением парка, то в нынешнем периоде это не очень разумно. Проблема состоит не в росте цены на автомобиль, а в разрыве между ростом цены и покупательской способностью. Цены убегают вперед, а зарплаты еще не стартовали в этом забеге. Нужно идти от целесообразности этого приобретения в текущем периоде", — заключил он.

Ранее сообщалось, что новое производство автокомпонентов запустят на Заволжском моторном заводе.