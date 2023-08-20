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Общество

Андрей Гнеушев проверил работу амбулатории в поселке Пыра

06 сентября 2023 12:36  [100] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и глава Дзержинска Иван Носков проверили работу амбулатории в поселке Пыра, а также обсудили перспективы развития здравоохранения на территории городского округа.

В этом году здание поликлиники в Пыре капитально отремонтировали по нацпроекту: рабочие выполнили внутреннюю отделку помещений, а также заменили системы отопления, водоснабжения и электроснабжения.

Кроме того, в рамках ремонта амбулатории проведена работа по созданию "доступной среды" для маломобильных граждан.

Как отметил Андрей Гнеушев, есть планы по развитию медучреждения в Пыре, и работа будет продолжена в соответствии с запросами от жителей.

Так, в ближайшее время в амбулатории запланировано открытие дневного стационара.

Иван Носков рассказал, что благодаря поддержке правительства Нижегородской области в последние три года в медучреждениях Дзержинска активно идет ремонтная кампания, обновляются не только городские поликлиники, но и медицинские пункты в поселках округа.   

По словам мэра, ремонт амбулатории в Пыре является не единственным примером развития медицинских учреждений первичного звена на территории округа.

Так, в рамках программы "Дзержинск-100" в этом году открылся офис врача общей практики в поселке Бабушкино. "Полученный опыт будем распространять и на другие поселки городского округа", - сказал глава Дзержинска.

Ранее сообщалось, что семь объектов Первомайской ЦРБ будут модернизированы по нацпроекту "Здравоохранение".

Почти 3 млн рублей ранее направили на ремонт амбулатории в селе Архангельское Шатковского района.

 

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Теги:
Дзержинск Здравоохранение
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