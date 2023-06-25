Почти 3 млн рублей направили на ремонт амбулатории в селе Архангельское Шатковского района Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На ремонт поликлиники в селе Архангельское Шатковского округа по нацпроекту "Здравоохранение" было направлено около 3 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Так, в лечебном учреждении обновили системы водоснабжения, канализации, установили новые светильники и водонагреватели, а также были заменены напольное и настенное покрытия.

По словам главврача Шатковской ЦРБ Александра Самсонова, Архангельская сельская врачебная амбулатория обслуживает около двух тысяч человек. После ремонта условия для пациентов и медиков стали более комфортными, отметил он.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт по нацпроекту прошел в поликлинике больницы №10 Нижнего Новгорода. Напомним также, что поликлиника №2 в Нижнем Новгороде открылась после капремонта по нацпроекту.