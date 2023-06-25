Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
Выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября
Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 июня 2023 12:42  [67] Евгений Люлин вручил сертификат о передаче "Газели NEXT" Благотворительному фонду им. Алексея Талая от Нижегородской области
28 июня 2023 12:28  [69] Почти 3 млн рублей направили на ремонт амбулатории в селе Архангельское Шатковского района
28 июня 2023 12:07  [94] Около 100 подростков из Нижнего Новгорода станут участниками патриотического лагеря "Хочу стать десантником"
28 июня 2023 11:53  [189] Почётными гражданами Нижнего Новгорода стали ещё 16 нижегородцев
28 июня 2023 11:10  [129] Сергей Большаков: "Штраф за нарушение правил пожарной безопасности для граждан – до 50 тысяч рублей"
28 июня 2023 10:48  [158] Определен застройщик по площадке КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода
28 июня 2023 09:43  [153] Детский лагерь "Золотой колос" в Нижегородской области возобновит работу с 28 июня
28 июня 2023 09:06  [174] Глеб Никитин: "Для верующих Курбан-байрам – очень светлая дата, несущая в себе глубокий смысл"
28 июня 2023 08:49  [165] Игорь Комаров: "Уверен, что Курбан-байрам послужит объединению жителей регионов ПФО"
27 июня 2023 18:13  [347] Учёные рассказали, как отличить укус ядовитой змеи и что делать дальше
Общество

Почти 3 млн рублей направили на ремонт амбулатории в селе Архангельское Шатковского района

28 июня 2023 12:28  [69] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На ремонт поликлиники в селе Архангельское Шатковского округа по нацпроекту "Здравоохранение" было направлено около 3 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Так, в лечебном учреждении обновили системы водоснабжения, канализации, установили новые светильники и водонагреватели, а также были заменены напольное и настенное покрытия.

По словам главврача Шатковской ЦРБ Александра Самсонова, Архангельская сельская врачебная амбулатория обслуживает около двух тысяч человек. После ремонта условия для пациентов и медиков стали более комфортными, отметил он.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт по нацпроекту прошел в поликлинике больницы №10 Нижнего Новгорода. Напомним также, что поликлиника №2 в Нижнем Новгороде открылась после капремонта по нацпроекту.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
25 июня 2023 11:47Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph