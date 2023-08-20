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Бизнес

Свыше 15,5 тысяч случаев энерговоровства выявлено компаниями Группы "ТНС энерго" в 2023 году

06 сентября 2023 13:34  [39] Бизнес

Специалисты "ТНС энерго" продолжают активную работу по выявлению и пресечению незаконных подключений. Только за 8 месяцев 2023 года энергетики провели 66 908 рейдовых проверок в многоквартирных домах во всех регионах присутствия. В итоге было выявлено 15 524 факта нарушения режима введенного ограничения.

Всего в 2023 году за самовольные подключения в полицию было направлено 2 029 заявлений.  Возбуждено 323 дела об административном правонарушении на сумму 2 506 тысяч рублей.

По закону за несанкционированное вмешательство в электросети для физических лиц предусмотрено наказание в виде штрафов от 10 до 15 тысяч рублей, в случае рецидива – от 15 до 30 тысяч рублей.

"Рейдовая работа проводится нами регулярно, ее цель – повышение надежности энергоснабжения жителей, – отмечает заместитель генерального директора по работе с потребителями и дебиторской задолженностью ПАО ГК "ТНС энерго" Павел Недоруба. – Действия нарушителей напрямую влияют на качество жизни всех жителей многоквартирного дома. Они угрожают стабильности энергоснабжения и приводят к завышенному объему потребления на общедомовое имущество.  Незаконные подключения могут стать причиной низкого напряжения в сети, что повышает риск возникновения аварийных ситуаций". 

Если у абонентов "ТНС энерго" есть подозрения, что к электросетям дома произведено самовольное подключение, они могут обратиться в любой клиентский офис или написать обращение на сайте компании. В иных случаях по данному вопросу гражданам необходимо обращаться в управляющую компанию или обслуживающую организацию. В частном жилом секторе подобными проверками занимаются сетевые компании.

Справка
ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний "ТНС энерго" по итогам 2022 года составил 65,8 млрд кВт*ч.

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Теги:
ТНС Энерго
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