Банк России временно повысит ежедневную продажу валюты почти в 10 раз Экономика

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Банк России временно повысит ежедневную продажу валюты почти в 10 раз. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно информации, временно будут ускорены операции по зеркалированию сделок, связанные с инвестированием средств Фонда национального благосостояния.

Так, с 14 по 22 сентября Центробанк равномерно продаст иностранную валюту, эквивалентную 150 миллиардам рублей. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей.

Причиной ускорений операций стало погашение валютного выпуска еврооблигаций РФ, запланированное на 16 сентября. Объем эмиссии выпуска составит три млрд долларов.

Деньги держателям еврооблигаций будут выплачены в рублях. В связи с этим держатели ценных бумаг могут спровоцировать дополнительный спрос на иностранную валюту, а больших объем продаж валюты позволит удовлетворить вероятный повышенный спрос и уменьшить волатильность, то есть рост или спад цен, на валютном рынке.

Напомним, в августе Центробанк на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до 12% годовых.