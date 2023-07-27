Центробанк на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до 12% годовых Экономика

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение поднять ключевую ставку до 12%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности", - подчеркнули в ЦБ РФ.

Представители Центробанка также отметили, что инфляционное давление в настоящее время продолжает усиливаться. По данным на 7 августа показатель годовой инфляции повысился до 4,4%, а темпы прироста цен продолжают ускоряться.

Причём дальнейшее сохранение текущих темпов роста цен означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году, добавили эксперты. Специалисты ведомства прогнозируют, что годовая инфляция в России в 2023 году составит 5,0–6,5% и вернётся к 4% в 2024 году.

Решения по ключевой ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции. Следующее заседание совета директоров запланировано на 15 сентября.

Напомним, менее месяца назад совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. До этого ставка оставалась неизменной в течение 10 месяцев и составляла 7,5%.

Как ранее заявил в интервью телеканалу "360" финансовый аналитик, к.э.н. Михаил Беляев, дальнейшее повышение ставки может негативно отразиться на остальных сторонах жизни, в том числе, вероятно, вырастет ценник в магазинах. Он подчеркнул, что коммерческие банки ориентируются на эту ставку при кредитовании физических лиц и промышленности. Поэтому при её повышении увеличивается стоимость кредита для клиентов финансовых организаций.