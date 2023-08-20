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Завотделением онкологии Семеновской ЦРБ подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, обвиняемый с ноября 2022 по июль 2023 года указал медицинскому персоналу вводить физраствор вместо лекарств онкобольным или применять противоопухолевые и иммуностимулирующие препараты в уменьшенной дозировке.
В отношении заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии центральной районной больницы возбуждено уголовное дело по статье 286 ч. 3 п. "е" УК РФ (превышение должностных полномочий).
В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Ранее сообщалось, что начальницу Саровского райотдела судебных приставов осудили за превышение полномочий.
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