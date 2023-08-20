Воскресенский район: не только Светлояр
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
06 сентября 2023 15:48  [92] Команда, без которой нам не жить: Wink и more.tv представили трейлер сериала "ФК Родина" с Романом Евдокимовым
02 сентября 2023 18:05  [670] Показы документальных фильмов о СВО состоялись в Нижнем Новгороде
02 сентября 2023 13:16  [734] Джазовый фестиваль пройдет в нижегородском парке "Швейцария" в сентябре
01 сентября 2023 10:33  [540] Новое здание музыкальной школы открыли в Тоншаеве
31 августа 2023 18:22  [708] Гастрофестиваль пройдет на Нижегородской ярмарке 1-3 сентября
31 августа 2023 12:53  [579] Бесплатные автобусы организуют для посетителей фестиваля "Русское лето. ZаРоссию"
31 августа 2023 11:15  [531] Доросли до классики: "Ростелеком Книги" и Литрес узнали, какие произведения из школьной программы читатели оценили в старшем возрасте
31 августа 2023 10:53  [439] Акция "Бегущая книга" пройдёт на улицах Нижнего Новгорода 1 сентября
30 августа 2023 16:36  [577] Центральная детская библиотека открылась в Богородске после ремонта
30 августа 2023 12:58  [389] Все кинокраски осени: Wink представляет главные премьеры сентября
Культура и отдых

Команда, без которой нам не жить: Wink и more.tv представили трейлер сериала "ФК Родина" с Романом Евдокимовым

06 сентября 2023 15:48  [92] Культура и отдых

Видеосервисы Wink и more.tv представили официальный трейлер 8-серийной криминальной спортивной комедии "ФК Родина" (18+). Главную роль в проекте исполнил Роман Евдокимов ("Фишер"‎, "Актрисы"‎), режиссером выступил Иван Плечев ("‎Солдаут"‎). Проект пополнит линейки Wink Originals и more originals, премьера состоится осенью 2023 года.

Производством сериала занимается кинокомпания Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"‎). Prospect Production — создатели молодежного хита "‎Трудные подростки" (more originals), который стал победителем таких престижных премий, как "Большая цифра", Национальная премия в области веб-индустрии и Effie Awards Russia.

По сюжету провинциальная футбольная команда «Родина» в разгар сезона лишается финансирования и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради спасения игроки идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Но всё идет не по плану, и футболисты оказываются должниками авторитета, скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба.

"‎‎Я влюбился в историю после первой встречи с режиссером Ваней Плечевым. Прочитав сценарий, я увидел во многом реалистичное кино, а на встрече Ваня дал ключ к истории — это взрослая сказка. Ваня очень зажег меня персонажем и своим видением мира, в котором история происходит. У нас сложился крутой каст и мы очень доверяли друг другу, поэтому всё было легко. Переплыть реку вчетвером на тонущей лодке, врезаться на “буханке” в березу, повисеть вниз головой на футбольных воротах, пока по вам лупят мячом, — нам всё было в кайф. Уверен, зритель увидит, что мы делали всё в удовольствие и на полную катушку", — говорит Роман Евдокимов, исполнитель главной роли.

"‎Для меня было важно разработать сериал на футбольную тему таким образом, чтобы полностью уйти от жанра классической спортивной драмы, но при этом сохранить самое важное, — эмоции, радость и страсть, которые всем дарит эта игра. На мой взгляд, этот киносериал может быть близок очень широкой аудитории. Это авантюрная, смешная, местами мрачная сказка про командный дух, взаимовыручку и любовь к спорту. Про ребят, которые выше всего ценят дружбу и всегда готовы к новым приключениям"‎, — отмечает Иван Плечев, режиссер сериала.

В сериале снимались также Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Тихон Асеев, Мила Исаева, Александр Клюквин, Алексей Филиппов, Владимир Виноградов, Кристина Бабушкина и Юрий Нифонтов. 

Фото ПАО "Ростелеком"

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кино Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph