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Общество

Капремонт выполнен в библиотеке поселка Пыра

06 сентября 2023 16:19  [51] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Капремонт выполнен в библиотеке поселка Пыра городского округа Дзержинск.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, замглавы региона Андрей Гнеушев и мэр Дзержинска Иван Носков посетили культурное учреждение и осмотрели качество ремонта библиотеки.

"Нижегородская область - один из лидеров по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта "Культура". Вместе с этим по решению губернатора Глеба Никитина работа в таком формате ведется и за счет региональных ресурсов. При этом не прекращается обновление небольших сельских библиотек. Сюда ходят люди всех возрастов не только для того, чтобы выбрать книги для чтения. Библиотека стала местом, где проводятся различные мероприятия. Поэтому важно, чтобы и условия здесь были соответствующие. Хотелось бы также отметить, что библиотека в Пыре находится на территории, благоустроенной в рамках проекта "Вам решать!". Это хороший пример комплексного развития", - сказал Андрей Гнеушев.

Помимо жителей Пыры, библиотека также обслуживает население ближайших поселков - Лесной поляны, Лесного кордона, Гнилицких двориков и Строителей. Книжный фонд насчитывает более 11 тысяч изданий. Общее количество постоянных читателей библиотеки составляет 500 человек.

"За последние полтора года библиотека стала настоящим культурно-досуговым центром поселка, куда интересно приходить и, что важно, где приятно находиться и детям, и взрослым. Здесь читают книги, играют в настольные игры, занимаются творчеством, а библиотекарь уже не призывает строго соблюдать тишину. Важно, что в работе по обновлению городских модельных библиотек, а также библиотек в поселках нас поддерживает правительство Нижегородской области. Это нужно, прежде всего, детям, для которых важно развиваться, общаться друг с другом и узнавать новое", - отметил глава Дзержинска Иван Носков.

Ранее Андрей Гнеушев проверил работу амбулатории в поселке Пыра.

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Теги:
Библиотеки Дзержинск
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