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Новую школу на 1100 мест построят в Автозаводском районе в 2024 году. Об этом сообщили в инспекции Госстройнадзора Нижегородской области.
Согласно информации, 3-4 этажное здание появится в районе дома № 24 по улице Космической.
Школа будет разделена на три условные зоны, в которых будут заниматься учащиеся разных возрастов: 400 учеников начальной школы и 700 учеников средних и старших классов.
Также в учреждении обустроят пищеблок на 558 человек, медблок, библиотеку с читальным залом, спортивные залы.
На прилегающей территории будет обустроена физкультурно-спортивная зона с двумя беговыми дорожками, дорожкой для прыжков в длину, гимнастические и универсальные площадки.
Застройщиком выступает ООО "XX концессионная программа "Просвещение". Строительство должно завершиться в конце июля 2024 года.
Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект школы на 1100 мест в Арзамасе.
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