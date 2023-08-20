Новую школу на 1100 мест построят в Автозаводском районе в 2024 году Общество

Фото: инспекция Гостройнадзора

Новую школу на 1100 мест построят в Автозаводском районе в 2024 году. Об этом сообщили в инспекции Госстройнадзора Нижегородской области.

Согласно информации, 3-4 этажное здание появится в районе дома № 24 по улице Космической.

Школа будет разделена на три условные зоны, в которых будут заниматься учащиеся разных возрастов: 400 учеников начальной школы и 700 учеников средних и старших классов.

Также в учреждении обустроят пищеблок на 558 человек, медблок, библиотеку с читальным залом, спортивные залы.

На прилегающей территории будет обустроена физкультурно-спортивная зона с двумя беговыми дорожками, дорожкой для прыжков в длину, гимнастические и универсальные площадки.

Застройщиком выступает ООО "XX концессионная программа "Просвещение". Строительство должно завершиться в конце июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект школы на 1100 мест в Арзамасе.