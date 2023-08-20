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Общество

Более 1,3 тыс. нижегородок в 2023 году бесплатно выучились благодаря нацпроекту "Демография"

06 сентября 2023 17:07  [87] Общество
Фото: Управление по труду и занятости населения Нижегородской области

Фото: Управление по труду и занятости населения Нижегородской области

Более 1,3 тысячи жительниц Нижегородской области, которые воспитывают детей дошкольного возраста, воспользовались правом бесплатно обучиться или повысить квалификацию в рамках национального проекта "Демография".

"Благодаря нацпроекту "Демография" у мам, находящихся в декрете, и неработающих мам с детьми до семи лет есть прекрасная возможность бесплатно пройти обучение и повысить свою востребованность на рынке труда", - сказал руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Наибольшим спросом у мам пользуются программы в сферах бухгалтерского учета, контрактной системы закупок, организации бизнеса, дизайна, а также в IT-сфере и образовании.

С 2020 года право пройти обучение в рамках нацпроекта "Демография" получают женщины, не только находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, но и не состоящие в трудовых отношениях и воспитывающие детей дошкольного возраста.

Обеспечивают обучение три федеральных оператора нацпроекта: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), Томский государственный университет (ТГУ) и ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" (ИРПО).

С начала 2023 года в Нижегородской области приняли участие в обучении 945 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, из которых 678 уже успешно его завершили. Также в программе участвовала 371 незанятая женщина, воспитывающая детей до 7 лет, при этом 266 обучение закончили.

Профподготовку, переподготовку, а также повышение квалификации можно пройти более чем по 190 направлениям - от библиотекаря и секретаря до нутрициолога. Длительность обучения может составлять от 72 до 256 часов. Предусмотрен различный формат учебного процесса, в том числе дистанционный. По целому ряду компетенций доступны курсы для людей, не имеющих высшего или среднего специального образования.

Записаться на обучение можно на сайте "Работа России", в разделе "Обучение граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Для этого необходимо войти на портал с помощью учетной записи портала "Госуслуги", зайти на страницу "Список образовательных программ" и подать заявку на интересующую программу. В течение трех дней после подачи заявки нужно получить в центре занятости населения услугу по профессиональной ориентации и подтвердить документально категорию участника.

Обучение является бесплатным и реализуется за счет средств федерального бюджета.

Напомним, Нижегородская область в 2022 году в числе 17 регионов Российской Федерации вошла в первый этап пилотного проекта комплексной модернизации службы занятости.

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Теги:
Занятость и безработица
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