Нижегородский производитель электрооборудования получил льготный заем ФРП на открытие нового производства Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Континент ЭТС" из Балахны получило совместный льготный заем от регионального и федерального фондов развития промышленности. Предприятие специализируется на разработке и производстве различной электротехнической продукции.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что региональная промышленность активно использует как федеральные, так и региональные меры поддержки для развития импортозамещающих производств.

"В условиях внешнего давления правительство региона уделяет особое внимание развитию импортозамещающих производств. Сейчас особую актуальность приобретает государственная поддержка радиоэлектронной промышленности. Это позволяет предприятиям закупать новое оборудование, модернизировать действующее производство для локализации и увеличения доли выпуска высокотехнологичной продукции отечественного производства. Для решения этих задач в прошлом году региональный фонд развития промышленности был докапитализирован до 1 миллиарда рублей, а сейчас планируем еще увеличить капитализацию", - сказал Глеб Никитин.

ООО "Континент ЭТС" участвует параллельно в нескольких программах развития промышленности: использует инструменты национального проекта "Производительность труда" и займы от Фонда развития промышленности. Предприятие ранее уже получало поддержку по двум региональным программам ФРП Нижегородской области – "Стабильность производства" и "Поддержка производства" - на общую сумму 40 млн рублей на расширение производства радиоэлектронной продукции.

"Сейчас компании одобрен третий заем по совместной программе фондов на сумму 90 миллионов рублей по ставке один процент годовых. Средства планируется направить на закупку оборудования и опытно-конструкторские работы для открытия производства логистических контроллеров в Нижнем Новгороде. Эти приборы используются на автоматизированных производствах во многих сферах: в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ. До введения санкций на иностранные компании приходилась значительная доля продаж на рынке контроллеров. Открытие нового производства позволит удовлетворить часть потребностей отечественных предприятий", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Директор Фонда развития промышленности Нижегородской области Илья Тихонов отметил, что организация предоставляет финансирование компаниям и в рамках других региональных и совместных программ, а также консультирует по вопросам получения займов от федерального фонда.

"На сегодняшний день федеральный и региональный фонды уже поддержали 108 заявок на общую сумму более 22 миллиардов рублей на территории Нижегородской области, что позволит создать около 2300 новых рабочих мест и привлечь в экономику региона примерно 48 миллиардов рублей инвестиций", - отметил Илья Тихонов.

Генеральный директор ООО "Континент ЭТС" Александр Алексеев отметил, что предприятие активно развивается благодаря различным видам господдержки, в том числе инструментам нацпроекта "Производительность труда".

"Мы благодарим правительство Нижегородской области, региональный Минпром, а также Фонд развития промышленности за те действенные меры поддержки, которые помогают нам эффективно заниматься производством импортозамещающей продукции, применять инновационные технологии, выходить на новые рынки сбыта", - сказал он.

Ранее нижегородская "Сосновскагропромтехника" получила льготный займ от РФРП.