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Общество

Граффити с портретом военного летчика-штурмана Андрея Андренкова открыли в нижегородской школе №176

06 сентября 2023 18:32  [103] Общество
Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Мурал с изображением военного летчика-штурмана, капитана авиации Андрея Андренкова появился в школе №176 Нижнего Новгорода, где учился герой. Об этом сообщает НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Арт-объект создан в рамках проекта "Образ Победы" нижегородскими "Волонтерами Победы" при поддержке Фонда президентских грантов.

Андрей Андренков погиб при исполнении воинского долга в ходе освобождения заложников в школе №1 города Беслан Северной Осетии. Неоднократно находился в служебных командировках в Северо-Кавказском регионе, за что был награжден грамотами, нагрудным знаком "Участник боевых действий", медалью "За отличие в службе". Посмертно награжден Орденом Мужества.

"Важно, чтобы память о таких мужественных и отважных людях, наших земляках жила в сердце каждого. Андрей Андренков всю свою жизнь посвятил авиации и защите Родине, никогда не отступал назад. Это безусловный пример патриотизма и моральный ориентир для молодого поколения", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

В церемонии открытия арт-объекта приняли участие руководство и ученики школы, родственники и сослуживцы героя, а также нижегородские "Волонтеры Победы". Были исполнены патриотические композиции о любви к Родине. Также в школе прошел урок памяти о жертвах теракта в Беслане.

"Пока живет память о человеке, он продолжает жить в наших душах и сердцах. У Андрея были ярко-голубые глаза такого же цвета, как и само небо, которому он продолжал быть верным до самого конца. Спасибо каждому причастному к созданию этого арт-объекта. Очень рада, что теперь его образ сохранится и в стенах родной школы", - поделилась мама героя Лилия Андренкова.

Ранее мурал в честь подвига Матрены Вольской появился в школе №178 Московского района Нижнего Новгорода.

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Теги:
Волонтеры граффити Память
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