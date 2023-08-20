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Происшествия

Нижегородские полицейские изъяли более 4,5 кг мефедрона на трассе М-7

07 сентября 2023 09:34  [1] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородские полицейские изъяли более 4,5 кг мефедрона на участке трассы М-7 в Володарском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 16 июня правоохранители остановили автомобиль Volkswagen, в котором находился 24-летний житель Миякинского района республики Башкортостан, причастный к незаконному обороту наркотиков.

В багажнике автомобиля в коробке из-под душа, а также в обшивке заднего сиденья было обнаружено 5 пакетов с более 4,5 кг мефедрона.

Задержанный приобрел наркотики в Москве и планировал сбывать в республике Татарстан.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 5 п. "г" (…покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере…). Мужчина находится под стражей.

Ранее сообщалось, что наркосбытчика поймали на трассе М-7 в Нижегородской области.

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Теги:
Наркотики
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