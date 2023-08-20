Владислав Атмахов призвал жителей Нижегородской области прийти на выборы Политика

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Атмахов призвал жителей региона прийти на выборы.

Он напомнил, что с 8 по 10 сентября в Нижегородской области пройдут выборы губернатора. Атмахов призывает посетить избирательные участки в день голосования и выполнить свой гражданский долг.

В 2022 году в 37 муниципальных образованиях региона прошли местные выборы, в которых приняли участие 199 062 избирателя, явка по Нижегородской области составила 33,52%.

"В приемные ЛДПР регулярно поступают обращения, касающиеся бездействия чиновников. Если переходить к статистике, то речь идет о 20%. Проще говоря, люди недовольны тем, как работают представители власти. Но, тем не менее, в прошлом году избирательные участки посетила всего треть избирателей. И это не самые худшие показатели", - рассказал кандидат в губернаторы Нижегородской области Владислав Атмахов.

Политик подчеркнул, что именно игнорирование голосования приводит к тому, что депутатами, главами и губернаторами становятся не те люди, которых хочет народ. Высокая явка на выборах любого уровня – залог их честности и прозрачности.

"Если бы все избиратели выражали свою гражданскую позицию, итог мог бы быть другим. Почему же так происходит? Часто люди думают, что все решено. Это не так! Яркий пример – Хабаровский край и Владимирская область, где граждане массово проголосовали за кандидатов ЛДПР, в итоге – они были избраны губернаторами", - продолжил Владислав Атмахов.

ЛДПР – старейшая партия России, которая практически 35 лет отстаивает интересы жителей страны. В партии отмечают, что после ухода из жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского многие ждали ослабления позиций, но новый председатель Леонид Слуцкий смог не только сохранить великое наследие, оставленное Владимиром Вольфовичем, но и нашел новые пути развития.

"Почему же нужно идти на выборы? В наше время политическая активность и заинтересованность в нашем будущем очень важна. Сейчас, когда Россия подвергается нападкам со стороны Запада, мы должны объединиться и стать сильнее. Кроме того, если, на ваш взгляд, власть работает неэффективно, нужно идти голосовать. Вырази свою волю, сходи на выборы – это твоя гражданская ответственность. И чем больше будет заинтересованных людей – тем больше шансов, что наступят положительные перемены в вашем районе или вашем регионе. Сделай свой выбор с 8 по 10 сентября. Голосуй за партию, проверенную временем. Выбирай ЛДПР! Выбирай Владислава Атмахова!", - подытожил кандидат в губернаторы Нижегородской области Владислав Атмахов.

Размещение публикации оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Нижегородской области Атмахова Владислава Олеговича