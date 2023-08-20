Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Воскресенский район: не только Светлояр
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
07 сентября 2023 09:50  [130] Владислав Атмахов призвал жителей Нижегородской области прийти на выборы
07 сентября 2023 09:21  [257] Владимир Путин в ближайшие дни может посетить Нижегородскую область
06 сентября 2023 10:20  [257] Евгений Семенов: «СМИ - один из важнейших участников избирательного процесса»
04 сентября 2023 15:57  [399] Пилотный проект "Мобильная УИК" тестируется в Шахунском районе
04 сентября 2023 13:06  [486] Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов оценил ход избирательной кампании - 2023
01 сентября 2023 19:04  [1293] Эксперт-мониторинг событий с 25 августа по 1 сентября 2023 года от АНО "Минин-центр"
01 сентября 2023 15:09  [570] ФоРГО провёл круглый стол "ЕДГ - 2023: обзор кампаний и прогноз результатов"
31 августа 2023 17:44  [101] Нижегородские участковые избирательные комиссии принимают заявления для голосования по месту нахождения
31 августа 2023 15:45  [856] Нижегородская Общественная палата получила право законодательной инициативы
31 августа 2023 11:28  [704] Депутат от КПРФ Владислав Егоров настаивает на возвращении прямых всенародных выборов глав городов
Политика

Владислав Атмахов призвал жителей Нижегородской области прийти на выборы

07 сентября 2023 09:50  [130] Политика

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Атмахов призвал жителей региона прийти на выборы.

Он напомнил, что с 8 по 10 сентября в Нижегородской области пройдут выборы губернатора. Атмахов призывает посетить избирательные участки в день голосования и выполнить свой гражданский долг.

В 2022 году в 37 муниципальных образованиях региона прошли местные выборы, в которых приняли участие 199 062 избирателя, явка по Нижегородской области составила 33,52%.

"В приемные ЛДПР регулярно поступают обращения, касающиеся бездействия чиновников. Если переходить к статистике, то речь идет о 20%. Проще говоря, люди недовольны тем, как работают представители власти. Но, тем не менее, в прошлом году избирательные участки посетила всего треть избирателей. И это не самые худшие показатели", - рассказал кандидат в губернаторы Нижегородской области Владислав Атмахов.

Политик подчеркнул, что именно игнорирование голосования приводит к тому, что депутатами, главами и губернаторами становятся не те люди, которых хочет народ. Высокая явка на выборах любого уровня – залог их честности и прозрачности.

"Если бы все избиратели выражали свою гражданскую позицию, итог мог бы быть другим. Почему же так происходит? Часто люди думают, что все решено. Это не так! Яркий пример – Хабаровский край и Владимирская область, где граждане массово проголосовали за кандидатов ЛДПР, в итоге – они были избраны губернаторами", - продолжил Владислав Атмахов.

ЛДПР – старейшая партия России, которая практически 35 лет отстаивает интересы жителей страны. В партии отмечают, что после ухода из жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского многие ждали ослабления позиций, но новый председатель Леонид Слуцкий смог не только сохранить великое наследие, оставленное Владимиром Вольфовичем, но и нашел новые пути развития.

"Почему же нужно идти на выборы? В наше время политическая активность и заинтересованность в нашем будущем очень важна. Сейчас, когда Россия подвергается нападкам со стороны Запада, мы должны объединиться и стать сильнее. Кроме того, если, на ваш взгляд, власть работает неэффективно, нужно идти голосовать. Вырази свою волю, сходи на выборы – это твоя гражданская ответственность. И чем больше будет заинтересованных людей – тем больше шансов, что наступят положительные перемены в вашем районе или вашем регионе. Сделай свой выбор с 8 по 10 сентября. Голосуй за партию, проверенную временем. Выбирай ЛДПР! Выбирай Владислава Атмахова!", - подытожил кандидат в губернаторы Нижегородской области Владислав Атмахов.

Размещение публикации оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Нижегородской области Атмахова Владислава Олеговича

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владислав Атмахов Выборы ЛДПР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph