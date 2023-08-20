Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Воскресенский район: не только Светлояр
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
07 сентября 2023 10:02  [116] Объем госдолга Нижегородской области увеличился на 570 млн рублей
06 сентября 2023 16:06  [258] Оптовая цена бензина марки АИ-95 обновила исторический максимум
06 сентября 2023 14:25  [253] Банк России временно повысит ежедневную продажу валюты почти в 10 раз
06 сентября 2023 11:56  [272] Автомобили в России до конца года могут подорожать на 20%
06 сентября 2023 10:25  [247] Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области увеличился на 21,9%
06 сентября 2023 09:17  [336] Предварительный отчет по кадастровой оценке объектов капстроительства опубликован в Нижегородской области
05 сентября 2023 13:22  [362] Безработица в Нижегородской области достигла рекордно низкого уровня
05 сентября 2023 12:05  [351] Владислав Атмахов предлагает перенести "пахнущие" предприятия из городов в промзону
05 сентября 2023 11:16  [366] Обновленная инвестдекларация утверждена в Нижегородской области
04 сентября 2023 17:54  [529] Около 260 миллионов рублей в 2023 году выделено на субсидии по закупке техники нижегородским аграриям
Экономика

Объем госдолга Нижегородской области увеличился на 570 млн рублей

07 сентября 2023 10:02  [116] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область получила очередные транши федерального бюджетного кредита на опережающее финансирование капремонта дорог. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

Согласно информации, всего Нижегородская область в августе получила три транша на общую сумму 507 млн рублей. Средства были направлены на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения.

В частности, деньги были перечислены подрядчиками, отремонтировавшим 14 участков дорог общей протяженностью 76 км. Авансовые платежи направлены за предстоящий ремонт 27 км дорог в Большеболдинском, Лукояновском и Гагинском районах.

Также в августе выплачен очередной накопленный купонный доход держателям выпусков облигаций 2018 года в сумме 43,3 млн рублей, 2020 года – в сумме 152,1 млн рублей, 2021 года – в сумме 345,9 млн рублей.

В связи с этим объем государственного долга увеличился на 570 млн рублей и составил 136,4 млрд рублей.

Структура госдолга Нижегородской области: - 74,9% - бюджетные кредиты из федерального бюджета, 24,9% - государственные ценные бумаги, 0,2% – государственные гарантии. 

Ранее сообщалось, что объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области увеличился на 21,9%.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Госдолг
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph