Объем госдолга Нижегородской области увеличился на 570 млн рублей

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Нижегородская область получила очередные транши федерального бюджетного кредита на опережающее финансирование капремонта дорог. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.
Согласно информации, всего Нижегородская область в августе получила три транша на общую сумму 507 млн рублей. Средства были направлены на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения.
В частности, деньги были перечислены подрядчиками, отремонтировавшим 14 участков дорог общей протяженностью 76 км. Авансовые платежи направлены за предстоящий ремонт 27 км дорог в Большеболдинском, Лукояновском и Гагинском районах.
Также в августе выплачен очередной накопленный купонный доход держателям выпусков облигаций 2018 года в сумме 43,3 млн рублей, 2020 года – в сумме 152,1 млн рублей, 2021 года – в сумме 345,9 млн рублей.
В связи с этим объем государственного долга увеличился на 570 млн рублей и составил 136,4 млрд рублей.
Структура госдолга Нижегородской области: - 74,9% - бюджетные кредиты из федерального бюджета, 24,9% - государственные ценные бумаги, 0,2% – государственные гарантии.
Ранее сообщалось, что объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области увеличился на 21,9%.
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