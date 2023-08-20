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Происшествия

Завотделением онкологии Семеновской ЦРБ опроверг подмену лекарств на физраствор

07 сентября 2023 10:33  [66] Происшествия

Фото: Телеканал "360"

Завотделением онкологии Семеновской ЦРБ опроверг подмену лекарств на физраствор. Об этом сообщает телеканал "360".

Напомним, медик был задержан 6 сентября. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, обвиняемый с ноября 2022 по июль 2023 года указал медицинскому персоналу вводить физраствор вместо лекарств онкобольным или применять противоопухолевые и иммуностимулирующие препараты в уменьшенной дозировке.

По словам онколога, обвинения неправдивы и необходимо ждать результатов следствия.

"Мне очень жаль, что так произошло в отделении, где я работал. Надо разбираться в причинах", - сказал врач.

В СМИ сообщалось, что из дома подозреваемого были изъяты лекарства. Онколог не отрицает сам факт изъятия каких-то лекарств, например, анальгина.

Также врач отметил, что во время задержания извинился перед пациентами лишь за то, что ушел с приема.

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Теги:
Здравоохранение Превышение полномочий Семеновский городской округ
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