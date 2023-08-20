Дополнительные автобусы и теплоход запустят с Бора со 2 по 15 октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказал об усилении работы общественного транспорта на период закрытия канатной дороги Нижний Новгород - Бор.

Напомним, канатка не будет работать со 2 по 15 октября в связи с пересчалкой (укорачиванию и последующему сплетению концов) несуще-тягового каната.

На это время между Нижним Новгородом и Бором планируется запустить суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" и теплоход "Линда". Отправляться они будут от причалов Нижне-Волжской набережной до набережной пристани Бора. Расписание работы судов будут опубликованы на портале АСИП на следующей неделе.

Также со 2 по 15 октября будут запущены дополнительные электрички, усилена работа автобусов №235 "Бор автостанция –Нижний Новгород автовокзал ТПУ Канавинский" и №245 "Бор 2-й микрорайон - Нижний Новгород автовокзал ТПУ "Канавинский".