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Канатная дорога Нижний Новгород - Бор не будет работать со 2 по 15 октября. Об этом сообщается на сайте Нижегородских канатных дорог.
Согласно информации, приостановка работы канатки связана пересчалкой (укорачиванию и последующему сплетению концов) несуще-тягового каната.
Эти работы обусловлены проверкой технического состояния каната, его естественным растяжением и необходимостью подготовки каната к предстоящему увеличению количества количества пассажирских кабин, что значительно повысит нагрузку на канат.
Отмечается, что количество кабинок на канатной дороге планируется увеличить в два раза.
Напомним, в мае губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил решить проблему с очередями на канатной дороге Нижний Новгород - Бор.
Сейчас на станции в Нижнем Новгороде действует разделение очередей. Для владельцев транспортных карт был выделен отдельный турникет.
Ранее сообщалось, что систему льгот скорректировали на канатной дороге Нижнего Новгорода.
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