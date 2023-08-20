Воскресенский район: не только Светлояр
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 сентября 2023 10:34  [1] Канатная дорога Нижний Новгород - Бор не будет работать со 2 по 15 октября
06 сентября 2023 10:22  [33] Неделя приемов граждан по вопросам правовой поддержки состоится в Нижегородской области
06 сентября 2023 10:13  [50] Более 15 тысяч человек посмотрели прямые эфиры Владислава Атмахова
06 сентября 2023 10:11  [53] Нижегородский аэропорт за лето обслужил более 53 тысяч юных пассажиров
06 сентября 2023 09:47  [90] Первые электробусы прибыли в Нижний Новгород
05 сентября 2023 18:36  [285] Центральную площадь поселка Пыра благоустроили в рамках проекта "Вам решать!"
05 сентября 2023 18:20  [258] Первичное отделение "Движения Первых" открылось в НГТУ имени Р.Е. Алексеева
05 сентября 2023 17:58  [280] Почти три тысячи студентов зачислено в Мининский университет в 2023 году
05 сентября 2023 17:57  [293] Специалисты нижегородских "Поездов здоровья" провели более 132 000 исследований
05 сентября 2023 17:38  [251] Нижегородский полицейский спас увязшего в болоте подростка
Общество

Канатная дорога Нижний Новгород - Бор не будет работать со 2 по 15 октября

06 сентября 2023 10:34  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Канатная дорога Нижний Новгород - Бор не будет работать со 2 по 15 октября. Об этом сообщается на сайте Нижегородских канатных дорог.

Согласно информации, приостановка работы канатки связана пересчалкой (укорачиванию и последующему сплетению концов) несуще-тягового каната.

Эти работы обусловлены проверкой технического состояния каната, его естественным растяжением и необходимостью подготовки каната к предстоящему увеличению количества количества пассажирских кабин, что значительно повысит нагрузку на канат.

Отмечается, что количество кабинок на канатной дороге планируется увеличить в два раза.

Напомним, в мае губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил решить проблему с очередями на канатной дороге Нижний Новгород - Бор.

Сейчас на станции в Нижнем Новгороде действует разделение очередей. Для владельцев транспортных карт был выделен отдельный турникет.

Ранее сообщалось, что систему льгот скорректировали на канатной дороге Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канатная дорога
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph