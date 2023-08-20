Аграрии Нижегородской области собрали уже 1,8 млн тонн зерна Общество

Аграрии Нижегородской области собрали уже 1,8 млн тонн зерна

Аграрии Нижегородской области собрали уже 1,8 млн тонн зерна. «Нижегородские аграрии побили прошлогодний рекорд по уборке зерновых - уже 1,8 млн тонн», - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что нижегородские сельхозпредприятия убрали лишь 85% площади посевных.

«Снова лучший результат за последние 30 лет», - отметил Глеб Никитин, напомнив, что в прошлом году аграрии региона намолотили более 1,7 млн тонн.

Напомним, что уборка зерновых и зернобобовых культур началась в Нижегородской области в первых числах августа.

Нижегородские аграрии в настоящее время уже убирают пшеницу, рожь, ячмень, овес, горох, а также ранний картофель. На начало августа завершена уборка более 35 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет пять процентов от посеянной площади.

По данным на 4 августа, уборка зерновых уже началась в 33-х муниципальных образованиях Нижегородской области.

Стоит отметить, что сельхозтоваропроизводители подготовили сушильное оборудование для обеспечения уборки зерна с повышенной влажностью.

Аграриям предстоит убрать 650 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 13 тыс. га сахарной свеклы, 44 тыс. га масличных культур, 2,1 тыс. га льна-долгунца, примерно 16 тыс. га картофеля и 830 га овощей открытого грунта.