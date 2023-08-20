Аграрии Нижегородской области собрали уже 1,8 млн тонн зерна
Аграрии Нижегородской области собрали уже 1,8 млн тонн зерна. «Нижегородские аграрии побили прошлогодний рекорд по уборке зерновых - уже 1,8 млн тонн», - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем telegram-канале.
Глава региона добавил, что нижегородские сельхозпредприятия убрали лишь 85% площади посевных.
«Снова лучший результат за последние 30 лет», - отметил Глеб Никитин, напомнив, что в прошлом году аграрии региона намолотили более 1,7 млн тонн.
Напомним, что уборка зерновых и зернобобовых культур началась в Нижегородской области в первых числах августа.
Нижегородские аграрии в настоящее время уже убирают пшеницу, рожь, ячмень, овес, горох, а также ранний картофель. На начало августа завершена уборка более 35 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет пять процентов от посеянной площади.
По данным на 4 августа, уборка зерновых уже началась в 33-х муниципальных образованиях Нижегородской области.
Стоит отметить, что сельхозтоваропроизводители подготовили сушильное оборудование для обеспечения уборки зерна с повышенной влажностью.
Аграриям предстоит убрать 650 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 13 тыс. га сахарной свеклы, 44 тыс. га масличных культур, 2,1 тыс. га льна-долгунца, примерно 16 тыс. га картофеля и 830 га овощей открытого грунта.
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